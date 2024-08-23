Tarlada 80, pazarda 180... 100 TL ucuza almak isteyen buraya koşuyor

Ankara'dan gelen Fulya Kırımoğlu, "Bamya çok şifalı ve kışlık bir sebze. Ben de gelerek toplamak istedim. Muhterem Hanım, 4 dönüm yere ektiği bamyaları toplama zahmetinin külfetinden kurtulmak için öyle bir kampanya başlatmış. Herkes topladığı kadar alıp, yarı fiyatına bamya sahibi oluyor. Güzel bir uygulama" dedi.