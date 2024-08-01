Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti

Çalındığı ileri sürülen ve 250 kilometre uzaklıkta bulunan otomobilde Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler araç ile araçta bulunan malzemelerde parmak izi çalışması yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından aküsü boşalan araç önce iterek çalıştırılmaya çalışıldı.