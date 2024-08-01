Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti
Denizli'de bir araç sahibinin "aracım çalındı" ihbarı sonrası ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.
Denizli'nin ilçesinden bir şantiyeden gece saatlerinde çalındığı ileri sürülen otomobil akşam saatlerinde 250 kilometre uzaklıkta Antalya'da park halinde bulundu.
Olay, saat dün 17.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan C.K. isimli vatandaş Denizli'nin Çivril ilçesinden gece saatlerinde çalınan otomobilinin Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde park halinde bulunduğunu belirterek ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekiplerin yanı sıra Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.
Çalındığı ileri sürülen ve 250 kilometre uzaklıkta bulunan otomobilde Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler araç ile araçta bulunan malzemelerde parmak izi çalışması yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından aküsü boşalan araç önce iterek çalıştırılmaya çalışıldı.