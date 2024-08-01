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Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti

Denizli'de bir araç sahibinin "aracım çalındı" ihbarı sonrası ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti.

Kaynak: İHA
Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti - Resim: 1

Denizli'nin ilçesinden bir şantiyeden gece saatlerinde çalındığı ileri sürülen otomobil akşam saatlerinde 250 kilometre uzaklıkta Antalya'da park halinde bulundu.

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Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti - Resim: 2

Olay, saat dün 17.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan C.K. isimli vatandaş Denizli'nin Çivril ilçesinden gece saatlerinde çalınan otomobilinin Antalya'nın Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde park halinde bulunduğunu belirterek ihbarda bulundu. 

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Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ekiplerin yanı sıra Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

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Tartıştığı kişinin otomobilini çalıp bir başka ile götürüp terk etti - Resim: 4

Çalındığı ileri sürülen ve 250 kilometre uzaklıkta bulunan otomobilde Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler araç ile araçta bulunan malzemelerde parmak izi çalışması yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından aküsü boşalan araç önce iterek çalıştırılmaya çalışıldı.

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