Tatil bitti, akın akın Türkiye'yi terk ediyorlar

Almanya'ya dönen Aydın Canikli, ana vatandan ayrıldıkları için hüzünlü olduklarını belirterek, "Tatil güzeldi, bolca akraba ziyareti yaptık. Biraz denize gittik ve memleket özlemi giderdik. Türkiye'ye gelince içimize sevinç doluyor. Eş, dost ve akraba özlemini gideriyoruz. Kapıkule'ye her geldiğimizde bu yoğunluğu yaşıyoruz, bunu yaşamak daha güzel olacak ama yapacak bir şey yok. Bir çözüm bulunsa daha iyi olacak. Her geldiğimizde bir hüzün oluyor ana vatandan ayrıldığımız için. Artık seneyi iple çekeceğiz" diye konuştu.