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  4. Tatil cennetimiz kabusu yaşıyor: Sağanak yağışlar ortalığı savaş alanına çevirdi

Tatil cennetimiz kabusu yaşıyor: Sağanak yağışlar ortalığı savaş alanına çevirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi.

Kaynak: DHA
Tatil cennetimiz kabusu yaşıyor: Sağanak yağışlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 1

İzmir'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, kentin birçok ilçesinde etkili oldu.

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Tatil cennetimiz kabusu yaşıyor: Sağanak yağışlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 2

Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü.

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Tatil cennetimiz kabusu yaşıyor: Sağanak yağışlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 3

Çeşme ilçesinde de sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü.

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Tatil cennetimiz kabusu yaşıyor: Sağanak yağışlar ortalığı savaş alanına çevirdi - Resim: 4

Yaz tatili denince Türkiye'nin akla gelen ilk noktalarından biri olan Çeşme'den gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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