Tatil cennetimiz kabusu yaşıyor: Sağanak yağışlar ortalığı savaş alanına çevirdi
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, masa ve sandalyeler akıntıya kapılıp sürüklendi.
Kaynak: DHA
İzmir'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, kentin birçok ilçesinde etkili oldu.
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Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar göle döndü.
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Çeşme ilçesinde de sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yollar göle döndü.
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Yaz tatili denince Türkiye'nin akla gelen ilk noktalarından biri olan Çeşme'den gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
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