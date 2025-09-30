  1. Anasayfa
  4. Millet deliye, biz akıllıya hasretiz: Tatil cennetimizdeki selde turistin garip eğlencesi kamerada!

Tatil cennetimiz Muğla'daki selde turistin garip eğlencesi kamerada

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağışlar sonrasında caddeler sular altında kalırken yabancı bir turistin garip eğlencesi kameralara yansıdı...

Kaynak: DHA
Muğla'nın Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Hisarönü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi suyla doldu. Yabancı bir turist o anları keyfe dönüştürdü. 

Elinde karton bardakta içeceğiyle deniz yatağına uzanıp, kendisini suya bıraktı ve vatandaşın da yardım etmesini bir süre kabul etmedi.

Yağışın sürmesine aldırış etmeyen turistin rahat tavırları ve yağmur suları içindeki görüntüsü, renkli anlar oluşturdu. Çevredekiler, turistin o anlarını cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, kısa sürede ilgi gördü.

