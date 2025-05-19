Tatil cennetinde güneşi gören denize koştu

Tatil için Amsterdam'dan Antalya'ya gelen Aydın Açık, “Antalya'nın doğal güzelliklerine hayran kalıyorum. Antalya, dünyanın en güzel sahillerine sahip şehirlerden biri. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çok sayıda turisti ağırlıyor. Havanın sıcak olması bizim için inanılmaz güzel oldu. Yaz aylarına girdik sayılır. Biz de şimdi denize girip güneşleneceğiz" dedi.