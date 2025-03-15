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Tatil cennetine yaz geldi; sahiller canlandı

Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'da havaların ısınmasıyla sahiller doldu. Tatilciler kumsalda güneşlenip, denize girdi.

Kaynak: DHA
Tatil cennetine yaz geldi; sahiller canlandı - Resim: 1

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, sahillere koştu. 

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Tatil cennetine yaz geldi; sahiller canlandı - Resim: 2

Hava sıcaklığının 28 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu Bodrum'da Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerine gelen yerli ve yabancı turistler, kumsalda güneşlenip, denize girdi. 

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Tatil cennetine yaz geldi; sahiller canlandı - Resim: 3

Öte yandan Bodrum'da sıcak ve güneşli havanın hafta başından itibaren etkisini yitirip, sıcaklıkların 10 derece kadar düşmesi bekleniyor.(DHA)

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Tatil cennetine yaz geldi; sahiller canlandı - Resim: 4
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