Tatil cennetine yaz geldi; sahiller canlandı
Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'da havaların ısınmasıyla sahiller doldu. Tatilciler kumsalda güneşlenip, denize girdi.
Kaynak: DHA
Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler, sahillere koştu.
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Hava sıcaklığının 28 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu Bodrum'da Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerine gelen yerli ve yabancı turistler, kumsalda güneşlenip, denize girdi.
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Öte yandan Bodrum'da sıcak ve güneşli havanın hafta başından itibaren etkisini yitirip, sıcaklıkların 10 derece kadar düşmesi bekleniyor.(DHA)
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