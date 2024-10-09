Tatil seçeneklerimiz de değişti: Tek başına tatilde patlama
2024 yılının geride bıraktığımız yaz aylarına dair yapılan araştırmalar yaz sezonunda yolcuların yüzde 43'ü yalnız seyahat ettiği ortaya çıktı.
Euygun, 2024 yaz sezonuna dair seyahat verilerini paylaştı. Şirketten yapılan açıklamada yayımlanan verilere göre, otel rezervasyonlarındaki kısa süreli konaklamalar dikkati çekerken, bireysel seyahatlerin ve iç hatlardaki uçuşların da arttığı görüldü.
2024 yaz sezonunda Ege ve Akdeniz otelleri ile vizesiz rotalar tatilcilerin gözdesi oldu. Enuygun'un verilerine göre, bu dönemde en çok kısa süreli tatiller tercih edildi.
Otellerin tema dağılımına bakıldığında, iş amaçlı konaklamalar yüzde 14 ile en büyük payı aldı. Bu sonuç da yaz aylarında bile Türkiye'de iş seyahatlerinin önemli bir yer tuttuğunu ortaya koydu.
En çok tercih edilen otel destinasyonlarına bakıldığında, yurt içinde Alanya, Bodrum, Fethiye, Kemer, Çeşme ve Marmaris, yurt dışında ise Dubai, Bakü, Batum, Girne, Saraybosna, Moskova ve Belgrad öne çıktı.