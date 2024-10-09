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Tatil seçeneklerimiz de değişti: Tek başına tatilde patlama

2024 yılının geride bıraktığımız yaz aylarına dair yapılan araştırmalar yaz sezonunda yolcuların yüzde 43'ü yalnız seyahat ettiği ortaya çıktı.

Tatil seçeneklerimiz de değişti: Tek başına tatilde patlama - Resim: 1

Euygun, 2024 yaz sezonuna dair seyahat verilerini paylaştı. Şirketten yapılan açıklamada yayımlanan verilere göre, otel rezervasyonlarındaki kısa süreli konaklamalar dikkati çekerken, bireysel seyahatlerin ve iç hatlardaki uçuşların da arttığı görüldü.

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Tatil seçeneklerimiz de değişti: Tek başına tatilde patlama - Resim: 2

2024 yaz sezonunda Ege ve Akdeniz otelleri ile vizesiz rotalar tatilcilerin gözdesi oldu. Enuygun'un verilerine göre, bu dönemde en çok kısa süreli tatiller tercih edildi. 

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Tatil seçeneklerimiz de değişti: Tek başına tatilde patlama - Resim: 3

Otellerin tema dağılımına bakıldığında, iş amaçlı konaklamalar yüzde 14 ile en büyük payı aldı. Bu sonuç da yaz aylarında bile Türkiye'de iş seyahatlerinin önemli bir yer tuttuğunu ortaya koydu.

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Tatil seçeneklerimiz de değişti: Tek başına tatilde patlama - Resim: 4

En çok tercih edilen otel destinasyonlarına bakıldığında, yurt içinde Alanya, Bodrum, Fethiye, Kemer, Çeşme ve Marmaris, yurt dışında ise Dubai, Bakü, Batum, Girne, Saraybosna, Moskova ve Belgrad öne çıktı.

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