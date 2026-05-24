Tatilciler dikkat! Cennet koyda denizin dibinden çıkanlar korkuttu

Yılancı Burnu Koyu'nun Kuşadası için çok önemli olduğunu belirten Sürücü, “Yaptığımız incelemede, geçmiş yıllarda teknelerin yanaşması amacıyla yapılan demir iskelenin zamanla çürümesi ve parçalanması sonucunda, dışarıdan fark edilmese de su altına girildiğinde bazı demir parçalarının zeminde kaldığını gördük. Küflenmiş ve uçları sivrileşmiş demir parçaları dışarıdan görünmediği için, bölgenin batısında denize girenler açısından ciddi tehlike oluşturuyor. Özellikle yürünebilecek seviyedeki sularda bulunan bu demir parçalarına çıplak ayakla basılması ya da tekneden suya atlanması halinde çok üzücü olaylar yaşanabilir. Bu nedenle koyun batı kesiminde denize girenlerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Yere sabitlenmiş ve çıkarılması teknik uzmanlık gerektiren bu tehlikeli demirlerle ilgili gerekli önlemlerin alınması amacıyla ilgili kurumları bilgilendireceğiz" diye konuştu. (DHA)