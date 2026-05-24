Tatilciler dikkat! Cennet koyda denizin dibinden çıkanlar korkuttu
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Yılancı Burnu Koyu'nda deniz dibinde çok sayıda paslı ve ucu sivri demir parçası tespit edildi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan saha araştırmasında ortaya çıkarılan bu durum, denize girenler ve gezi tekneleri için büyük risk oluşturuyor. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, ciddi yaralanmalara yol açabilecek bu tehlikeye karşı uyarılarda bulundu.
Aydın’ın turistik ilçesi Kuşadası’nda yer alan Yılancı Burnu Koyu'nun batı kıyılarında, deniz tabanında çok sayıda ucu sivri ve paslanmış demir parçası tespit edildi.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yüzeyden fark edilmeyen bu demirlerin tatilciler ve tekneler için büyük risk taşıdığını açıkladı.
Bölgede denize girenlerin çok dikkatli olması gerektiğini belirten Sürücü, temizlik çalışmaları için ilgili kurumlara başvuru yapacaklarını duyurdu.
Yılancı Burnu Koyu'nun Kuşadası için çok önemli olduğunu belirten Sürücü, “Yaptığımız incelemede, geçmiş yıllarda teknelerin yanaşması amacıyla yapılan demir iskelenin zamanla çürümesi ve parçalanması sonucunda, dışarıdan fark edilmese de su altına girildiğinde bazı demir parçalarının zeminde kaldığını gördük. Küflenmiş ve uçları sivrileşmiş demir parçaları dışarıdan görünmediği için, bölgenin batısında denize girenler açısından ciddi tehlike oluşturuyor. Özellikle yürünebilecek seviyedeki sularda bulunan bu demir parçalarına çıplak ayakla basılması ya da tekneden suya atlanması halinde çok üzücü olaylar yaşanabilir. Bu nedenle koyun batı kesiminde denize girenlerin çok dikkatli olması gerekmektedir. Yere sabitlenmiş ve çıkarılması teknik uzmanlık gerektiren bu tehlikeli demirlerle ilgili gerekli önlemlerin alınması amacıyla ilgili kurumları bilgilendireceğiz" diye konuştu. (DHA)