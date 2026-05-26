Tatilcileri endişelendiren manzara: Zehirli denizanaları sahili kapladı

Marmara Denizi'nde son dönemde yaşanan su sıcaklığı değişimleri ve akıntılar, zehirli deniz canlılarının kıyılara akın etmesine neden oldu. Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa sahilinde, halk arasında "pusula denizanası" olarak bilinen kahverengi ve çizgili deniz anaları su yüzeyinde sürü halinde görüntülendi.