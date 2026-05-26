Tatilcileri endişelendiren manzara: Zehirli denizanaları sahili kapladı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahil şeridinde, halk arasında "pusula deniz anası" olarak bilinen zehirli ve kahverengi denizanaları görüntülendi. Temas halinde ciltte ciddi yanma ve tahrişe neden olan istilacı türün Marmara Denizi'nde kıyıya kadar yaklaşması endişe yarattı.
Marmara Denizi'nde son dönemde yaşanan su sıcaklığı değişimleri ve akıntılar, zehirli deniz canlılarının kıyılara akın etmesine neden oldu. Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa sahilinde, halk arasında "pusula denizanası" olarak bilinen kahverengi ve çizgili deniz anaları su yüzeyinde sürü halinde görüntülendi.
Sahil boyunca farklı noktalarda su yüzeyine yakın şekilde hareket eden denizanalarının zaman zaman kümeler oluşturduğu gözlendi. Kıyıya yakın bölgelerde yoğunlaşan denizanaları, deniz yüzeyinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Marmara Denizi’nde belirli dönemlerde görülen denizanalarının, su sıcaklığı ve denizdeki akıntılar nedeniyle kıyıya yaklaştığı değerlendiriliyor. Tekirdağ sahilinde görülen kahverengi pusula denizanalarının (Chrysaora hysoscella) temas halinde ciltte yanma ve tahrişe neden olabilen zehirli bir tür olduğu biliniyor.