Tekirdağ sahilleri kızıla boyandı

Bu durumla her yıl bu mevsimlerde karşılaşıyoruz, yani mevsimsel bir olay. Denizin dibinde hem yeşil hem de kırmızı ot var. Deniz'in kendi üretmiş olduğu bir yosun. Vatandaşlara ve balıklara yönelik herhangi bir zararı ya da sıkıntısı yok."