  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Deniz metrelerce çekildi, tekneler karaya oturdu

Tekirdağ'da deniz metrelerce çekildi, tekneler karaya oturdu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyu metrelerce çekildi. Bazı teknelerin karaya oturduğu görüldü.

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da deniz metrelerce çekildi, tekneler karaya oturdu - Resim: 1

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekildiği görüldü. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte daha önce deniz altında kalan bazı alanlar gün yüzüne çıktı. Bazı tekneler ise karaya oturdu. 

1 / 4
Tekirdağ'da deniz metrelerce çekildi, tekneler karaya oturdu - Resim: 2

 Kıyı şeridinde oluşan manzara vatandaşların dikkatini çekerken, ilçe sakinleri ortaya çıkan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

2 / 4
Tekirdağ'da deniz metrelerce çekildi, tekneler karaya oturdu - Resim: 3

Yetkililer, denizde yaşanan çekilmenin mevsimsel ve meteorolojik etkenlerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.

3 / 4
Tekirdağ'da deniz metrelerce çekildi, tekneler karaya oturdu - Resim: 4
4 / 4