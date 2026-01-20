Tekirdağ'da deniz metrelerce çekildi, tekneler karaya oturdu
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde deniz suyu metrelerce çekildi. Bazı teknelerin karaya oturduğu görüldü.
Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekildiği görüldü. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte daha önce deniz altında kalan bazı alanlar gün yüzüne çıktı. Bazı tekneler ise karaya oturdu.
Kıyı şeridinde oluşan manzara vatandaşların dikkatini çekerken, ilçe sakinleri ortaya çıkan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.
Yetkililer, denizde yaşanan çekilmenin mevsimsel ve meteorolojik etkenlerle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.
