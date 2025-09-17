Telefonlarına 1 haftalığına veda edip, doğa ve kültürle başbaşa kaldılar

  1. Anasayfa
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bornova Gençlik Merkezi'nin hayata geçirdiği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan 'Var Mısın Kendinle Kalmaya?' Erasmus+ projesi ile 7 gün boyunca gençlere yönelik 'dijital detoks' uygulandı.

Kaynak: DHA
İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bornova Gençlik Merkezi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan 'Var Mısın Kendinle Kalmaya?' Erasmus+ projesini 18-24 Ağustos tarihlerinde hayata geçirdi. 

Yunanistan, İtalya, Romanya ve Türkiye'den toplam 40 gencin katıldığı proje, 7 gün sürdü. 

Proje kapsamında gençlerin 5 gün boyunca telefonları geçici olarak alınıp, 'dijital detoks' deneyimi yaşamaları hedeflendi. 

İlk gün gençlerin telefonları 'kodes'e konularak erişime kapatıldı. Katılımcılar, doğa ve kültürle bağ kurması sağlandı. 

