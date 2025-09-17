Telefonlarına 1 haftalığına veda edip, doğa ve kültürle başbaşa kaldılar

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Bornova Gençlik Merkezi, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkez Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan 'Var Mısın Kendinle Kalmaya?' Erasmus+ projesini 18-24 Ağustos tarihlerinde hayata geçirdi.