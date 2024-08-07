Temel kazısında 2 bin yıllık bir tarih ortaya çıkarıldı
Amasya'da temel kazısında bulunan 2 bin yıllık Roma dönemine ait mezarlarda insan kemikleri bulundu.
Kaynak: DHA
Hızırpaşa Mahallesi’nde bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait biri aile mezarı olmak üzere 3 eski mezar bulundu.
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Mezarlarda tahribat oluşunca çalışmalar durduruldu. Bunun üzerine alana gelen Amasya Arkeoloji Müzesi ekipleri mezarlarda inceleme yaptı.
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Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgede kazı çalışması başlattı.
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Ekipler, mezarlarda buldukları irili ufaklı 30’dan fazla kemik parçasını tek tek toplayıp muhafaza altına aldı. Roma dönemine ait mezarlarda çalışmalar devam ediyor. (DHA)
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