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Temel kazısında 2 bin yıllık bir tarih ortaya çıkarıldı

Amasya'da temel kazısında bulunan 2 bin yıllık Roma dönemine ait mezarlarda insan kemikleri bulundu.

Kaynak: DHA
Temel kazısında 2 bin yıllık bir tarih ortaya çıkarıldı - Resim: 1

Hızırpaşa Mahallesi’nde bir inşaatın temel kazısında Roma dönemine ait biri aile mezarı olmak üzere 3 eski mezar bulundu.

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Temel kazısında 2 bin yıllık bir tarih ortaya çıkarıldı - Resim: 2

Mezarlarda tahribat oluşunca çalışmalar durduruldu. Bunun üzerine alana gelen Amasya Arkeoloji Müzesi ekipleri mezarlarda inceleme yaptı.

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Temel kazısında 2 bin yıllık bir tarih ortaya çıkarıldı - Resim: 3

Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgede kazı çalışması başlattı.

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Temel kazısında 2 bin yıllık bir tarih ortaya çıkarıldı - Resim: 4

 Ekipler, mezarlarda buldukları irili ufaklı 30’dan fazla kemik parçasını tek tek toplayıp muhafaza altına aldı. Roma dönemine ait mezarlarda çalışmalar devam ediyor. (DHA)

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