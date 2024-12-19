TEMU'dan sipariş ettiği şey yerine gelen şoke etti

Konuyla alakalı konuşan İsmail Karagöz, “TEMU'dan yaklaşık 15 bin liralık bir alışverişim oldu. Ben bu alışverişi yaptım ama ürünlerin bazıları çok iyi gelirken, bazılarından memnun değilim. Mesela, işletmeme dekor amaçlı 20-30 santimlik bir parça olarak sipariş ettiğim ürün çok küçük geldi. Püsküllü bir perde siparişi verdim, sadece baskı olarak göndermişler. Üzerine püskül baskısı yapmışlar ve perde de değil zaten. Bunlardan dolayı şikayetçiyim. Ben kimsenin böyle bir sorun yaşamasını istemediğim için bunu belirtmek istedim. Hiç tavsiye etmiyorum. Yakın çevreme aynı şekilde şikâyetlerimi söylüyorum, onlar da bu sorunu yaşamasınlar. Daha önce işletmem için internetten alışverişler yaptım, şu ana kadar herhangi siteden hiçbir sorun yaşamadım. Tek sorun yaşadığım TEMU oldu. Her şey dahil 15 bin lira tuttu, yaklaşık 10 bin lirası çöpe gitti. İyi dediğim parçalarım ise 5 bin liraya yakın. Hiç memnun değilim. Dışarıdaki heykellerim için koruma tarzı bir yelek aldım, ama 1 tanesi geldi, diğeri gelmedi. İstediğim gibi değildi, küçücük bir şey geldi. Benim istediğim kocaman bir şeydi ama, sadece kemer tarzı bir şey getirdiler. Fotoğraflarda boyutları yüksek gözüküyor. Mesela 21 metre ya da 20-30 santim olarak gösteriliyor, ama bana gelen parçalar daha küçük” dedi.