Termometreler -14 dereceyi gösterdi, Türkiye'nin eşsiz güzelliğiyle bilinen göleti dondu
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava nedeniyle termometrelerin eksi 14 dereceyi gösterdiği Sivas'ta bulunan Yıldız Göleti'nin yüzeyi tamamen buzla kaplandı.
Kaynak: DHA
Sivas'ta haftasonunda aralıksız süren yoğun kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 14 dereceye kadar düştüğü Sivas'ta, kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyindeki Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Yıldız Dağı ile özellikle kış mevsiminde doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunan gölet, dron ile havadan görüntülendi. (DHA)
