Ardahan’da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken temometrelerin -25 dereceyi göstermesiyle her şey dondu.

Kaynak: DHA / İHA
Termometreler -25'i gösterdi; Türkiye'nin kutuplarında her şey dondu - Resim: 1

Ardahan’da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyi gördü. 

Termometreler -25'i gösterdi; Türkiye'nin kutuplarında her şey dondu - Resim: 2

Soğuk havanın etkisiyle araçlar ve iş yeri camları buz kesti. 

Termometreler -25'i gösterdi; Türkiye'nin kutuplarında her şey dondu - Resim: 3

Bölgede en düşük sıcaklık ise Göle ilçesinde eksi 25 derece olarak ölçüldü.

Termometreler -25'i gösterdi; Türkiye'nin kutuplarında her şey dondu - Resim: 4

Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Muhammet Kara, "Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı. İşyerlerinin camları buzla kaplandı. Yaşam zorlaştı ve yollar kağandı. Bir an önce baharın gelmesini bekliyoruz" dedi.

