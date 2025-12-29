Termometreler -25'i gösterdi; Türkiye'nin kutuplarında her şey dondu
Ardahan’da dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkilerken temometrelerin -25 dereceyi göstermesiyle her şey dondu.
Kaynak: DHA / İHA
Ardahan’da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyi gördü.
Soğuk havanın etkisiyle araçlar ve iş yeri camları buz kesti.
Bölgede en düşük sıcaklık ise Göle ilçesinde eksi 25 derece olarak ölçüldü.
Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Muhammet Kara, "Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı. İşyerlerinin camları buzla kaplandı. Yaşam zorlaştı ve yollar kağandı. Bir an önce baharın gelmesini bekliyoruz" dedi.
