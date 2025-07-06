Termometreler 40 dereceye dayanacak... Sıcaktan kavuralacağımız bir haftaya hazır olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.