Termometreler 40 dereceye dayanacak... Sıcaktan kavuralacağımız bir haftaya hazır olun
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıklarının bu hafta boyunca tüm Türkiye genelinde daha da artması bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu olması bekleniyor.
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Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
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Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği açıklandı.
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Hava sıcaklıkları ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerindeki seyrini sürdürecek.
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