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Termometreler 43 dereceyi gösterdi; Türkiye'nin en sıcak noktası oldu...

Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan ve 2023 yılında 49,5 derece ile Türkiye’nin en sıcak yeri seçilen Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı’nın ilk gününde termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Kaynak: İHA
Termometreler 43 dereceyi gösterdi; Türkiye'nin en sıcak noktası oldu... - Resim: 1

Eskişehir’in Akdeniz’i olarak anılan Sarıcakaya ilçesinde Meteroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı 40 derece sıcaklık, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kendini 

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Termometreler 43 dereceyi gösterdi; Türkiye'nin en sıcak noktası oldu... - Resim: 2

hissettirdi. İlçedeki termometreler öğle saatlerinde 43 dereceyi gösterdi. 

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Termometreler 43 dereceyi gösterdi; Türkiye'nin en sıcak noktası oldu... - Resim: 3

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Termometreler 43 dereceyi gösterdi; Türkiye'nin en sıcak noktası oldu... - Resim: 4

Vatandaşların kurban ibadetlerini yaparken sıcaktan bunaldığı, sık sık su tükettiği ve gölgelik alanlara yöneldiği gözlendi. İlçe dron ile havadan görüntülendi.

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