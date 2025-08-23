  1. Anasayfa
  Termometreler 48 dereceyi gösterdi; sokaklar bomboş kaldı!

Termometreler 48 dereceyi gösterdi; sokaklar bomboş kaldı

Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterdi. Sokağa çıkan yetişkinler tarihi camilere girerken, çocuklar ise süs havuzlarında serinlemeyi tercih etti.

Kaynak: DHA
Kentte termometreler 48 dereceyi gösterirken, birçok kişi evlerinden çıkmadı.

Kentte termometreler 48 dereceyi gösterirken, birçok kişi evlerinden çıkmadı.

Termometreler 48 dereceyi gösterdi; sokaklar bomboş kaldı - Resim: 2

Cadde ve sokakların çoğunlukla boş kaldığı kentte, dışarı çıkanlar ise serinlemek için farklı yollar aradı. 

Termometreler 48 dereceyi gösterdi; sokaklar bomboş kaldı - Resim: 3

Birçok kişi park ve bahçelere giderken, bazıları da sıcaktan korunmak için Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'ye girdi. 

Çocuklar ise yine aynı ilçede bulunan tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzunu tercih etti.

Çocuklar ise yine aynı ilçede bulunan tarihi Anzele Parkı'ndaki süs havuzunu tercih etti.

