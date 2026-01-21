Termometreler eksi 23 dereceyi gösterdi; bir kent dondu!
Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ağrı'da hava sıcaklığı eksi 23 dereceye düştü. Kentteki süs havuzları dondu, çatılardan sarkan buzların boyu 2 metreye ulaştı. Bazı sürücülerin, araçlarını naylon ve brandalarla sardığı görüldü.
Kaynak: DHA
Ağrı'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre gece Ağrı merkezde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye düştü.
Kent merkezinde iş yerlerinin önünde bulunan süs havuzları tamamen buz tuttu. Binaların çatılarından sarkan buzların boyu 2 metreyi geçti.
Yüksek binalarda kar kütlelerinin düşme ihtimaline karşı şeritlerle binaların etrafında güvenlik önlemi alındı.
Çatılardan sızan suların donmasıyla kaldırımlar ve yol kenarlarındaki çöp kovaları tamamen buzla kaplandı.
