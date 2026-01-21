  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Hava sıcaklığı eksi 23 dereceye düştü; bir kent dondu!

Termometreler eksi 23 dereceyi gösterdi; bir kent dondu!

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ağrı'da hava sıcaklığı eksi 23 dereceye düştü. Kentteki süs havuzları dondu, çatılardan sarkan buzların boyu 2 metreye ulaştı. Bazı sürücülerin, araçlarını naylon ve brandalarla sardığı görüldü.

Kaynak: DHA
Termometreler eksi 23 dereceyi gösterdi; bir kent dondu! - Resim: 1

Ağrı'da kar yağışı sonrası dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre gece Ağrı merkezde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceye düştü. 

1 / 10
Termometreler eksi 23 dereceyi gösterdi; bir kent dondu! - Resim: 2

Kent merkezinde iş yerlerinin önünde bulunan süs havuzları tamamen buz tuttu. Binaların çatılarından sarkan buzların boyu 2 metreyi geçti. 

2 / 10
Termometreler eksi 23 dereceyi gösterdi; bir kent dondu! - Resim: 3

Yüksek binalarda kar kütlelerinin düşme ihtimaline karşı şeritlerle binaların etrafında güvenlik önlemi alındı. 

3 / 10
Termometreler eksi 23 dereceyi gösterdi; bir kent dondu! - Resim: 4

Çatılardan sızan suların donmasıyla kaldırımlar ve yol kenarlarındaki çöp kovaları tamamen buzla kaplandı. 

4 / 10