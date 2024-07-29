Terörden temizlenen Dağlıca'nın saklı cennetine ziyaretçi akını
Hakkari'de bir zamanlar çatışmalarla gündeme gelen Dağlıca bölgesindeki Avaşin Deresi, sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası oldu.
Kaynak: DHA
Bir zamanlar çatışmalarla gündeme gelen Dağlıca bölgesi, hafta sonları huzurun sağlanmasıyla pikniğe gelenlerle dolup taşıyor.
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İlçede son yılların en sıcak yazlarından biri yaşanırken, termometreler dün gün ortasında 30 dereceyi gösterdi.
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Sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen Dağlıca bölgesindeki Avaşin Deresi'nde serinlemeye çalıştı.
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Suya girenlerin bazıları, tehlikeye aldırış etmeden yüksekten dereye atladı.
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