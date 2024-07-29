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  4. Terörden temizlenen Dağlıca'nın saklı cennetine ziyaretçi akını

Terörden temizlenen Dağlıca'nın saklı cennetine ziyaretçi akını

Hakkari'de bir zamanlar çatışmalarla gündeme gelen Dağlıca bölgesindeki Avaşin Deresi, sıcaktan bunalan vatandaşların uğrak noktası oldu.

Kaynak: DHA
Terörden temizlenen Dağlıca'nın saklı cennetine ziyaretçi akını - Resim: 1

Bir zamanlar çatışmalarla gündeme gelen Dağlıca bölgesi, hafta sonları huzurun sağlanmasıyla pikniğe gelenlerle dolup taşıyor. 

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Terörden temizlenen Dağlıca'nın saklı cennetine ziyaretçi akını - Resim: 2

İlçede son yılların en sıcak yazlarından biri yaşanırken, termometreler dün gün ortasında 30 dereceyi gösterdi. 

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Terörden temizlenen Dağlıca'nın saklı cennetine ziyaretçi akını - Resim: 3

Sıcaktan bunalanlar, kar sularıyla beslenen Dağlıca bölgesindeki Avaşin Deresi'nde serinlemeye çalıştı.

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Terörden temizlenen Dağlıca'nın saklı cennetine ziyaretçi akını - Resim: 4

Suya girenlerin bazıları, tehlikeye aldırış etmeden yüksekten dereye atladı.

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