Topkapı Sarayı'nın iki özel bölümü 10 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı

‘İLGİNİN ÇOK YOĞUN OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM’

Restorasyonu tamamlanan odaları anlatan Başkan Yıldız, “Topkapı Sarayı olarak son derece şanslıyız. Yılda 3,5 ila 4 milyon ziyaretçinin ziyaret ettiği bir mekan ama bu 2 mekan da gerçekten ziyaretçilerimizin çok büyük ilgisini çekeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz I. Ahmed Has Odası gerek çini süslemeleri gerek sedef süslemeleriyle son derece özgün bir oda. Buradaki dolap kapaklarındaki sedeflerin, Sedefkar Mehmet Ağa tarafından, Sultan Ahmet Camii’nin de mimarıdır, yapıldığını biliyoruz. Kuşak yazılarında Fetih Suresi’nde Kur’an-ı Kerim’in son surelerine kadar pek çok ayetin yer aldığını biliyoruz. Yine padişah için düzenlenen kalemişlerden beyitler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla son derece tezyinatlı bir odayla karşı karşıyayız. İçerisinde 2 tane selsebil bulunuyor. Bununla birlikte tabi burasının aynı zamanda belgelerde I. Ahmed okuma odası olarak da kullanıldığını biliyoruz. Zaten bugün de tefrişi de ona göre yapıldı. Bu özellikleriyle çok özel bir mekan ziyaretçiyle buluşacak. Hemen yanımızda yer alan Yemiş Odası ise zaten dünya çapında ünlü bir mekan. Lale Devrinin bütün süsleme tezyinatını içinde barındıran III. Ahmed için hazırlanan bir oda. Dolayısıyla ilginin çok yoğun olacağını düşünüyorum. Burada ziyarete açık olan III. Murat odasıyla içinde bulunduğumuz odanın arasında yaklaşık 60 yıllık bir dönem farkı var ama yanımızda bulunan odayla 100 yıldan fazla fark var. Dolayısıyla aslında Osmanlı klasik dönem mimarisinin tam zirve dönemi ile bitiş dönemi arasındaki çok önemli bir 200 yıllık kesiti kapsayan 3 mekan ziyaretçiyle bir arada buluşmuş olacak bu yönüyle çok önemli. Üç farklı dönemindeki padişahı zevklerinin beğenilerinin ve Osmanlı mimari unsurlarına nasıl yansımış olduğunu burada ziyaretçilerimiz anlayacaklar.” dedi. (DHA)