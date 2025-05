Topkapı Sarayı'nın iki özel bölümü 10 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı

2 ÖNEMLİ ODANIN RESTORASYONU TAMAMLANDI

Yapılan çalışmalardan bahseden Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, “Burayı önemli kılan hususlar özellikle 17. yüzyılın başında ve 18. yüzyılın başında saraya eklenen 2 tane özel padişah has odası olmasından kaynaklanıyor. Zaten hemen yanında bulunduğumuz alanda şu an da ziyarete açık olan daha eski 3. Murat Has Odası. Dolayısıyla Topkapı Sarayı’nda dönem içinde I. Ahmed ve III. Ahmed döneminde yapılan 2 tane çok önemli has odayı, bugün sizlerin huzurunda restorasyonunun tamamlandığını bilgilendirmiş oluyoruz. Bu bizim için çok önemli çünkü burada yürütülen restorasyon çalışmalarını en az 10 yıllık geçmişi var. Gerçekten içinde bulunduğumuz I. Ahmed Has Odası takdir edersiniz ki 1600’lü yılların başında, hemen yanımızda bulunan Yemiş Odası da 1700’lü yılların başından itibaren varolagelmiş mekanlar. Tabi Topkapı Sarayı’nda yaşam bittikten sonra bu mekanlar ciddi anlamda kullanım dışı kalmıştı. Uzun yılların getirmiş olduğu ciddi restorasyon ihtiyaçları vardı. Gerek yapısal gerek tezyinatta ortaya çıkan bu restorasyon ihtiyaçları biraz evvel zikretmiş olduğum 10 yıllık süreçte tamamlandı ve bugün tekrar ziyaretçiyle buluşturulacak hale geldi” dedi.