Toprağın altındaki gizli hazine bir genci zengin etti! Hem ev hem arsa hem de araç sahibi oldu!

Elindeki demirle toprağı ve araziyi analiz ederek mantarın yerini kolayca tespit edebilen Alkış, diğer toplayıcıların günde en fazla 10 kilogram bulabildiği el değmemiş arazilerde tek başına günlük 40 kilograma kadar hasat yapabiliyor. Kendi sırrını "Toprağından ve arazisinden anlıyorum" diyerek özetleyen usta toplayıcı, Ankara, Polatlı, Yunak ve Kırşehir gibi çeşitli bölgelerde kamp kurarak vatandaşların uğramadığı noktalarda 1.5 kilogram büyüklüğüne ulaşan devasa mantarlar bulduklarını belirtti.