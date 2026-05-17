Toprağın altındaki gizli hazine bir genci zengin etti! Hem ev hem arsa hem de araç sahibi oldu!
Konya'nın Karapınar ilçesinde 'Dolaman kurdu' lakabıyla tanınan Sait Alkış, toprağın altından çıkardığı dolaman mantarı ile günde 60 bin TL kazanıyor. Kilosu 1.700 liraya kadar alıcı bulan ve 25 yıllık tecrübesiyle bu sezon 2.5 ton mantar toplayan Alkış, elde ettiği devasa gelirle ev, araba ve arsa sahibi oldu.
Arkadaşlarıyla birlikte toprağın altındaki gizli hazineyi gün yüzüne çıkaran Alkış, büyük bir ustalıkla topladığı mantarları Türkiye'nin dört bir yanına kargolayarak gönderiyor.
Yağışlı havaların ardından yüzünü gösteren ve bir tür trüf mantarı olan dolamanı (kuzugöbeği) bulmak ciddi bir deneyim gerektiriyor.
Elindeki demirle toprağı ve araziyi analiz ederek mantarın yerini kolayca tespit edebilen Alkış, diğer toplayıcıların günde en fazla 10 kilogram bulabildiği el değmemiş arazilerde tek başına günlük 40 kilograma kadar hasat yapabiliyor. Kendi sırrını "Toprağından ve arazisinden anlıyorum" diyerek özetleyen usta toplayıcı, Ankara, Polatlı, Yunak ve Kırşehir gibi çeşitli bölgelerde kamp kurarak vatandaşların uğramadığı noktalarda 1.5 kilogram büyüklüğüne ulaşan devasa mantarlar bulduklarını belirtti.