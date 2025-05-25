Trabzon'da asırlık tarihi keşif: Tam 500 metre uzunluğunda...

Yomra Belediyesi yetkilileri, bu tarihi mirasın zarar görmeden korunması için gerekli önlemlerin alındığını, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak bölgenin hem tarihi dokusunun ortaya çıkarılması hem de kültürel turizme kazandırılması için çalışmalar başlatılacağını belirtti. Tepeköy Muhtarı da yaptığı açıklamada, "Mahallemiz tarihi çeşmeleriyle, eski su yollarıyla zaten bilinirdi. Bu keşif ise geçmişten gelen su kültürümüzü somut olarak gün yüzüne çıkardı. Gurur verici bir gelişme" dedi.