Trakya'nın en büyük antik tiyatrosunda yeni keşif

'BU BOYUTTA BİR YAPI İÇİN ÇOK DAHA FAZLA SAYIDA İŞ GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR'

Çalıştıkları alanın Trakya'nın tek bilinen tiyatrosu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erdem, "Anadolu'nun büyük tiyatrolarıyla yarışacak, boy ölçüşebilecek kadar büyük. 140-110 metrelik ölçüleriyle oldukça heybetli ve her ne kadar oturma sıralarına ait taşlar yerinde olmasa da eksi 5 metrede biz bunlara ulaştık. Şimdi bu demek ki tiyatro üzerinde 5-6 metrelik bir dolgu var. Bu dolguyu kaldırmak durumundayız. Sahne binasından başladık ve sahne binasının ortaya çıkartılması için. Ancak dolgunun çok dikkatli kaldırılması gerekmekte. Çünkü bu sene mesela çok farklı buluntular geliyor. Heykel parçaları, mimari süsleme parçaları, sahne binasına ait çok özenilmiş süsleme parçaları, freskler, renkli mermerler. Ve yine hemen eksi 1 metrede bir heykel buluntumuz ve bir mezar var. Tekil bir mezar. Tabii bütün bunları çok dikkatli kazmak gerekiyor. Buluntuların kaybedilmemesi açısından. İş gücü, insan gücüyle yapılan bir iş bu. Dolayısıyla bu kadar büyük bir alanı çok fazla sayıda işçiyle ancak daha hızlı kazabiliriz. Ama özellikle şunu belirtmek gerek. Yani hız önemli değil. Hızlı kazıp açığa çıkarmak önemli değil. Buluntu kaçırmamak önemli. Ama bu boyutta bir yapı için çok daha fazla sayıda iş gücüne dolayısıyla işçiye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Erdem, 20'si öğrenci, 60'ı işçi 80 kişiyle kazı çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Ama bu boyutlu bir yapı için o da yeterli değil. Daha çok hızlanması için, daha çok desteğe, maddi desteğe ve iş gücüne, işçiye ihtiyacımız var" dedi.