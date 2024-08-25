TÜİK, nüfusun artacağı ve azalacağı şehirleri açıkladı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre, 2030 yılına kadar nüfusun artacağı ve azalacağı iller belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaştı. TÜİK'in nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında Türkiye nüfusunun 88 milyon 188 bin 221 kişiye çıkması bekleniyor. Bu dönemde, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin 844 kişi artacak. Ancak, bu artışa rağmen 22 ilin nüfusunda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. 59 il ise nüfus artışına katkı sağlayacak.
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NÜFUSU EN ÇOK ARTMASI BEKLENEN İLLER
Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek. Mega kenti, nüfusu artması beklenen Antalya izleyecek.
Bu dönemde Ankara'nın nüfusunun da artması bekleniyor. Ankara'yı, Bursa ve Kocaeli takip edecek.
İşte il il artması beklenen nüfus sayıları;
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İSTANBUL (+473 BİN 533)
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ANTALYA (+269 BİN 804)
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