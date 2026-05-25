Tüm birikimini gezmeye harcayan 67 yaşındaki emekli vatandaş tam 132 ülke keşfetti
Emekli olduktan sonra kazancını ev veya arabaya yatırmak yerine dünyayı keşfetmeye adayan 67 yaşındaki Mesut Nöbetçigil, sırt çantasıyla tam 132 ülkeyi gezdi. İşte bir turist değil 'seyyah' ruhuyla Hindistan'dan Güney Amerika'ya uzanan ilham verici dünya turunun detayları...
Günümüzde birçok kişi emeklilik birikimini gayrimenkul veya araca yatırmayı tercih ederken, 67 yaşındaki iş güvenliği ve yapı denetim uzmanı Mesut Nöbetçigil, kazancını dünyayı keşfetmek için harcayarak ezber bozuyor. Kendini bir turistten ziyade sırt çantalı bir "seyyah" olarak tanımlayan Nöbetçigil, şu ana kadar tam 132 farklı ülkeye ayak basarak ilham verici bir rekora imza attı.
Amerika'da Başlayan 20 Yıllık Seyahat Tutkusu
Nöbetçigil’in içindeki dünyayı keşfetme arzusu, mesleki kariyeri gereği yıllar önce ABD’de katıldığı eğitimlerle alevlenmiş. Muavenet Gemisi olayının ardından ABD'nin Türkiye'ye verdiği buharlı gemilerin eğitimleri için Amerika'ya gönderildiğini belirten Nöbetçigil, bu süreci bir turist gibi değil, yerel halktan biri gibi yaşayarak geçirdiğini vurguluyor. Bu yaklaşımı sayesinde ABD'nin 40'tan fazla eyaletinde geniş bir dost çevresi edinen seyyah, 2005 yılındaki emekliliğinin ardından rotasını tüm dünyaya çevirmiş.
"Kazancımı Ev ve Arabaya Değil, Yeni Yerler Görmeye Harcıyorum"
Emekli olmasına rağmen iş hayatından kopmadığını ve iş güvenliği uzmanı olarak çalışmaya devam ettiğini belirten Nöbetçigil, kazandığı parayı tutkuyla bağlı olduğu seyahatlerine aktarıyor. Toplumdaki genel tüketim ve yatırım algısından farklı düşündüğünü ifade eden gezgin, lüks tüketim yerine Amerika kıtasından Uzak Doğu'ya, Afrika'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyayı sırt çantasıyla arşınlıyor.
Zaman zaman amatör ruhlu gruplarla zaman zaman da tek başına seyahat eden Nöbetçigil, Hindistan gibi hijyen standartlarının zorlayıcı olduğu ülkeleri de karış karış gezdiğini belirtiyor. Nöbetçigil'in son büyük seyahati, bu yılın mart ayında Panama'dan başlayıp Paraguay'da son bulan 9 ülkelik kapsamlı bir Güney Amerika turu oldu.