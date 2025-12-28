Tüm Türkiye soğuktan donuyor, onlar ise denizin keyfini sürüyor...
Türkiye'nin neredeyse tamamı dondurucu soğukların etkisi altındayken Mersin'in Erdemli ilçesinde tatilciler, aralık ayı sonunda denize girmenin keyfini çıkardı.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Erdemli ilçesinde hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı 18 derece ölçüldü.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızkalesi, aralık ayının sonunda tatilcileri ağırlamayı sürdürdü.
Toros Dağları'nın yüksek kesimleri ilk beyazına bürünürken, sahil şeridinde yer alan dünyaca ünlü turizm merkezlerinde vatandaşlar denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
İstanbul’dan kente gelen Fatma Ata, “Normalde İstanbul’da yaşıyoruz ama Mersin’den kopamıyoruz. Mersin’de yaz bitmiyor. Kızkalesi’ni çok seviyoruz. Denizi, kumsalı harika” dedi.
