Turist akınına uğruyordu... Belediyenin kapattığı meşhur pazar mahkeme kararıyla yeniden açıldı

'21 YILDIR EDİRNE'YE HİZMET VERİYORUZ'

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Yüksel Barış Atkoşan, Ulus Pazarı'nın 2004 yılından bu yana Edirne halkına en iyi şekilde hizmet ettiğini belirterek, "Edirne Ulus Pazarı, hepinizin bildiği üzere 2004 yılından bu yana, 21 yıldır Edirne halkına en iyi şekilde hizmet etmektedir. Özellikle Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan gelen turistlerin ciddi anlamda ilk durakları olmayı başarmıştır. Bu itibarla hem Edirne ekonomisine hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkıları söz konusudur. Ulus Pazarı sayesinde Edirne'ye gelen turistlerin, Saraçlar Caddesi başta olmak üzere, tüm Edirneli esnafımıza katkıları göz ardı edilmemelidir. Lokantalardan kafelere, otellerden eczanelere, berberlerden nalburlara ve daha sayamayacağımız birçok sektöre çok ciddi katkısı vardır. Ulus Pazarı, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünleriyle bölgenin cazibe merkezi konumundadır" dedi.