Turizm başkentimizde 3 bin yıllık tarih günışığına çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle yürütülen çalışmalarda 6 sezonu geride bıraktıklarını anlatan Ergürer, geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan antik kentin önemli bir tarihe sahip olduğunu belirtti.