Turizm başkentimizde 3 bin yıllık tarih günışığına çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesindeki 3 bin yıllık Syedra Antik Kenti'nde bulunan tiyatroyu gün yüzüne çıkarmak için kazı çalışmaları sürüyor.
Alanya ilçesi Seki Mahallesi`ndeki Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu Devleti`nin izlerini taşıyan Syedra`da, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında çalışmalar sürüyor.
Meclis, hamam, temiz su için oluşturulmuş altyapı sistemleri, havuzlar, sarnıçlar, Sütunlu Cadde ile Kaynak ve Vaftiz isimli mağaralarıyla dikkati çeken antik kentte, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Ergürer başkanlığındaki kazılar 6 yıldır devam ediyor.
Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Ergürer, Syedra`nın Türkiye`nin en önemli antik kentleri arasında yer aldığını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve desteğiyle yürütülen çalışmalarda 6 sezonu geride bıraktıklarını anlatan Ergürer, geçmişi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan antik kentin önemli bir tarihe sahip olduğunu belirtti.