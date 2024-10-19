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Turizm başkentimizde ekim ayında plajlar ''full'' çekti: Güneşlenip, denize girdiler

Türkiye geneli buz gibi bir haftasonu geçirirken, hava sıcaklığının 25,5 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26,5 olduğu turizm başkentimiz Antalya'da tatilciler, Ekim ayında denizin keyfini çıkardı.

Kaynak: DHA
Turizm başkentimizde ekim ayında plajlar ''full'' çekti: Güneşlenip, denize girdiler - Resim: 1

Türkiye'nin çok sayıdaı bölgelerinde kar ve yağmur etkili olurken, Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor.

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Turizm başkentimizde ekim ayında plajlar ''full'' çekti: Güneşlenip, denize girdiler - Resim: 2

Kentte hava sıcaklığı, bugün 25,5 derece ve deniz suyu sıcaklığı 26,5 derece ölçüldü.

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Turizm başkentimizde ekim ayında plajlar ''full'' çekti: Güneşlenip, denize girdiler - Resim: 3

Güneşli havanın tadını çıkaranlar, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

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Turizm başkentimizde ekim ayında plajlar ''full'' çekti: Güneşlenip, denize girdiler - Resim: 4

Plajda güneşlenip, denizde yüzenler, sonbahar mevsiminde denize girmenin keyfini yaşadı.

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