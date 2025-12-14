Turizm başkentimizde karlı dağların gölgesindeki deniz keyfi kamerada...
Aralık ayının ortasında Türkiye'nin birçok bölgesi kış mevsiminin etkisi altındayken, Antalya'da yazdan kalma günler devam ediyor.
Kaynak: İHA
2025 yılının sona ermesine sayılı günler kala Türkiye'de birçok il soğuk ve sert kış şartları altındayken turizmin başkenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor.
1 / 15
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya'da hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece dolaylarında ölçüldü.
2 / 15
Aralık ayının ortaları olmasında rağmen sıcak sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.
3 / 15
Hafta sonunu fırsat bilerek Konyaaltı Sahiline gelen bazı vatandaşlar denize girerken, kimileri ise aileleri ve arkadaşları ile birlikte kumsal ve yeşillik alanlarda oturmayı tercih etti.
4 / 15