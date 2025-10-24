Turizm başkentimizde triatlon heyecanından eşsiz görüntüler..
Dünyanın en uzun soluklu organizasyonlarından biri olan 34'üncü Alanya Triatlonu, Halk Triatlonu yarışlarıyla start aldı. 130 sporcunun katıldığı yarışlar hem büyük mücadeleye hem de renkli görüntülere sahne oldu.
Alanya Belediyesi ev sahipliğinde Alanya Kaymakamlığı, Türkiye Triatlon Federasyonu ile Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyon, 'Yolun Yarısına 1 Kala' temasıyla başladı.
Eski belediye binası arkasında başlayan ve geniş bir parkurda gerçekleştirilen yarışların ilk gününde Halk Triatlonu yapıldı.
Halk Triatlonu'nda 130 katılımcı yarıştı. 250 metrelik yüzme etabı ile başlayan yarışların başlangıcını Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Bülent Çendik, Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, İlçe Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten birlikte verdi.
Startın ardından sporcular, Alanya manzarası eşliğinde zorlu yüzme etabında kıyasıya mücadele etti.