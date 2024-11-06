Turizm cennetimize gelen turistlerin röntgeni çekildi: 4 turistten 2'si bu ülkelerden geldi

İlk defa geçen yıl 1 milyon sınırını aşan İngiliz ve Polonyalı turistler, bu yıl da 1'er milyonu geçen 2 önemli pazar oldu. Antalya turizminde Rus ve Almanya'nın ardından, İngiltere ve Polonya da ana kaynak pazar olarak ifade edilmeye başlandı. İngiltere'den gelen turist sayısı 1 milyon 487 bin, Polonya'dan gelen turist sayısı 1 milyon 233 bin oldu. Toplam turizmdeki pay İngilizlerde yüzde 9,7, Polonya'da yüzde 8 oldu.