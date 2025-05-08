Turizmin ardından şimdi de takıda Uzak Şehir etkisi başladı
Çekimleri Mardin'in farklı din, dil ve ırktan kişilerin yaşadığı Midyat ilçesinde yapılan Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir ile birlikte bölgeye olan turist akını artarken şimdi de altın takı sektöründe Nare ve Alya rüzgarı esiyor...
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Ayna Yapım’ın reytinglerde zirveye oturan dizisi Uzak Şehir'in çekimlerinin yapıldığı farklı din, dil ve ırktan kişilerin yaşadığı, 'Dinler ve Diller Diyarı' olarak anılan Mardin'in Midyat ilçesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor.
Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor. ‘Uzak Şehir’ her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de ekranlara geliyor.
Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, Müslüman, Süryani ve Ezidilerin birlikte yaşadığı tarihi ilçedeki Turabdin bölgesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor ve ilçe, Güneydoğu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak Uzak Şehir'in etkisi bölgeyi aştı...
Televizyon dizilerinde kullanılan takılar, sokak modasını ve tüketici tercihlerini şekillendirmeye başladı.