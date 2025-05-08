Turizmin ardından şimdi de takıda Uzak Şehir etkisi başladı

Ezan ve çan sesinin birbirine karıştığı, Müslüman, Süryani ve Ezidilerin birlikte yaşadığı tarihi ilçedeki Turabdin bölgesinin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor ve ilçe, Güneydoğu'nun önemli turizm merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak Uzak Şehir'in etkisi bölgeyi aştı...