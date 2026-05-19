Turizmin başkentine yaz geldi: 19 Mayıs tatilinde sahiller doldu!
Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilini ve 30 dereceye ulaşan sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti.
Kaynak: DHA
Turizmin başkenti Antalya'da yaz sezonu başladı. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 dereceye ve nem oranının yüzde 60'a kadar tırmandığı şehirde, binlerce yerli ve yabancı tatilci soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil olunca özellikle çocuklu aileler günü sahilde geçirdi. Kentin farklı noktalarında bayram etkinlikleri düzenlenirken Konyaaltı Sahili'nde paramotor gösterisi yapıldı.
Kimileri etkinliği izlemek için gelirken, bazıları denize girerek serinlemeyi tercih etti, bazıları ise güneşlenerek vakit geçirdi.
Özellikle su sporlarına ilginin yoğun olduğu sahilde kürek ve ayakta sörf yapanlar renkli görüntüler oluşturdu. (DHA)
