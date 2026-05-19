Turizmin başkentine yaz geldi: 19 Mayıs tatilinde sahiller doldu!

Turizmin başkenti Antalya'da yaz sezonu başladı. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 dereceye ve nem oranının yüzde 60'a kadar tırmandığı şehirde, binlerce yerli ve yabancı tatilci soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.