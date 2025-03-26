Türk bisikletçi 8 bin km'lik çocukluk hayali için yola çıktı
Samsunlu Coşkun Keskiner, çocukluk hayalini gerçekleştirmek uğruna aylarca sürecek 8 bin kilometrelik yolculuğun ardından Nepal'e ulaşmak için yola çıktı.
Samsunlu Beden Eğitim Öğretmeni Coşkun Keskiner (35), küçük yaşlarından beri ilgisi olan bisikleti ile çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Bisikleti ile katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmaların ardından çocukluk hayali olan Güney Asya'daki Nepal'e gitmek için bisikletine binen Keskiner, geçtiğimiz günlerde memleketi Samsun'dan yola çıktı.
Öğrencilerin alkışları eşliğinde pedal çeviren Keskiner, aylarca sürecek yolculuğuna başladı. 8 bin kilometre boyunca pedal çevirecek olan Keskiner, Türkiye'den çıkış yapmadan önce Trabzon'da sağlık kontrolünden geçti. Buradaki kontrolün ardından hastane Genel Müdürü Cihan Başoğlu ile görüşen Keskiner, buradaki işlemlerin ardından tekrar bisikletine binerek yolculuğuna devam etti.
Eski dağ bisikleti sporcusu olduğunu belirten Keskiner, "Türkiye'deki birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara katıldım. Şimdilerde yarışmalara katılmıyorum ama bisikletle tur yapıyorum. Türkiye'nin bütün kıyı şeridini dolaştım. Uzun süredir hayalim olan Nepal'e gitmeye düşünüyordum. O hayalimi gerçekleştirmek için Samsun'dan yola çıktım" dedi.
Her çocuğun hayalinin bisiklet olduğunu kaydeden Keskiner, "Bir çocuk kendini bilir bilmez ailesinden ilk istediği şey bisiklet oluyor. Çünkü bisiklete bindiğin anda ayrı bir özgürlük hissiyatı geliyor. Daha uzağı gidebilir diye hissediyorsun. İlk bisiklete bindiğinde nereye kadar gidebilirim acaba diye düşündüm. Yaşadığım şehirdeki ilçe gezilerimin ardından il değiştirmeye başladım. Bunu yaparken acaba bisikletimle başka ülkeye gidebilir miyim düşüncesi oluştu. Bun hep yapmak istiyordum fırsat bugüneymiş. Bu tür uzun etkinliklerde arkadaşlarınla aynı zamanı getirmek zor oluyor. Herkesin hayat koşturmacası var. O boşluk zamanı bulabilmek çok zor. Yanımda bir arkadaşım daha olsaydı daha iyi olabilirdi" şeklinde konuştu.