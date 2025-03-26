Türk bisikletçi 8 bin km'lik çocukluk hayali için yola çıktı

Her çocuğun hayalinin bisiklet olduğunu kaydeden Keskiner, "Bir çocuk kendini bilir bilmez ailesinden ilk istediği şey bisiklet oluyor. Çünkü bisiklete bindiğin anda ayrı bir özgürlük hissiyatı geliyor. Daha uzağı gidebilir diye hissediyorsun. İlk bisiklete bindiğinde nereye kadar gidebilirim acaba diye düşündüm. Yaşadığım şehirdeki ilçe gezilerimin ardından il değiştirmeye başladım. Bunu yaparken acaba bisikletimle başka ülkeye gidebilir miyim düşüncesi oluştu. Bun hep yapmak istiyordum fırsat bugüneymiş. Bu tür uzun etkinliklerde arkadaşlarınla aynı zamanı getirmek zor oluyor. Herkesin hayat koşturmacası var. O boşluk zamanı bulabilmek çok zor. Yanımda bir arkadaşım daha olsaydı daha iyi olabilirdi" şeklinde konuştu.