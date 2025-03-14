Türk dizisi senaryosu değil gerçek: Kızı için hayata tutundu, kanseri yendi
İzmir'de 2 çocuğundan biri deri kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası büyük üzüntü yaşayan ve kolon kanserine yakalanan 61 yaşındaki anne 2 yıl süren tedaviyle sağlığına kavuşurken, "Aklıma diğer kızım geldi. Onun için yaşamak ve mücadele etmek zorundaydım" dedi.
İzmir'de yaşayan M.D., büyük kızı H.D.'in 6 yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından kolon kanserine yakalandı.
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin ardından kapalı ameliyatla tümörü temizlenen M.D., yaklaşık 2 yılın sonunda sağlığına kavuştu.
İlk şikayetlerinin 2021 yılında başladığını anlatan M.D., "2019 yılında kızımı 21 yaşındayken kanserden kaybettim. Malign melanom zor bir hastalıktı, öldürücüydü. Çok gençti ve 2 yılda vefat etti. Bu benim canımı çok yaktı. Bu üzüntüyle başıma bu hastalık geldi. 2021 yılında dışkılamadaki değişiklik nedeniyle hastaneye başvurdum. Rektumda kitle teşhis edildi" dedi.
Genel cerrahi polikliniğinde 1 ay hemoroit tedavisinin ardından bir düzelme olmayınca kolonoskopi yapıldığını ifade eden M.D., "Kanser teşhisini duyunca korkmadım. Sadece aklıma diğer kızım N.D. geldi. Çünkü o sıralarda 19 yaşındaydı. Onun için yaşamak ve mücadele etmek zorundaydım. Benden başka kimsesi yoktu. Yıllardır babasıyla ayrı yaşıyoruz. Çocukları kendim büyüttüm. Teşhisten sonra 1 ay radyoterapi aldım. Doktorum Doç. Dr. Örgün Güneş şansımdır. Kapalı ameliyatla tümörü temizlediler. Radyoterapi alırken aynı zamanda kapsül olarak kemoterapi aldım. Ameliyata girmeden önce 2 kür de damardan kemoterapi aldım. Ameliyata girdim ve bana geçici ileostomi, yani torba takıldı. 6 ay sonra çıkarıldı" diye konuştu.
Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen M.D., şöyle devam etti:
"Kanserden korkarsanız kanser sizi yeniyor. Bu da bir hastalık ve çok yaygın. Doktorların dediğinden dışarı çıkmamak gerekiyor. Yaşamıma dikkat ediyorum ama zaten sağlıksız beslenen bir insan değilim. Fast food ya da yağlı yiyecekler yemem. Kilolu da değilim. Stresli yaşamayı tercih etmiyor, bir şeyi kafaya takmıyorum. Doğada bulunuyorum. Doğa gezilerinde fotoğraf çekiyorum ve öyle rahatlıyorum. Tedavim bitti. Kontroller 6 aya uzadı. Kan tahlili, tomografi ve arada kolonoskopi yapılıyor. Artık sağlıklıyım"