Türk dizisi senaryosu değil gerçek: Kızı için hayata tutundu, kanseri yendi



Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen M.D., şöyle devam etti:

"Kanserden korkarsanız kanser sizi yeniyor. Bu da bir hastalık ve çok yaygın. Doktorların dediğinden dışarı çıkmamak gerekiyor. Yaşamıma dikkat ediyorum ama zaten sağlıksız beslenen bir insan değilim. Fast food ya da yağlı yiyecekler yemem. Kilolu da değilim. Stresli yaşamayı tercih etmiyor, bir şeyi kafaya takmıyorum. Doğada bulunuyorum. Doğa gezilerinde fotoğraf çekiyorum ve öyle rahatlıyorum. Tedavim bitti. Kontroller 6 aya uzadı. Kan tahlili, tomografi ve arada kolonoskopi yapılıyor. Artık sağlıklıyım"