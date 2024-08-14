Türk tarihinin en önemli hikayelerinden Vaveyla belgesel oldu
Dünya savaş edebiyatının en önemli eserlerinden olan ve kayıpsız olarak günümüze ulaşabilen alanında tek eser olan 102 sayılık Vaveyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile belgesel film oldu.
1.Dünya Savaşı sırasında farklı cephelerde ülkeler arasında karşılıklı esir almalar gerçekleşti. Osmanlı İmparatorluğu açısından en önemli cephelerden biri olan Kafkas Cephesi’nde ve Sarıkamış’ta esir alınan ve günümüz Rusya’sının Krasnoyarsk kentine götürülen Türk Subayları’nın esir kampında hazırladıkları 102 sayı ve 1.605 sayfadan oluşan Vaveyla Dergisi dünya savaş edebiyatının en önemli eserlerinden biri.
İlk yayınını 10 Aralık 1915’te yapan ve 1 Mart 1918 yılına değin esaret kampında, vatan, millet ve özgürlük hasretiyle büyük bir maneviyat duygusu ile hazırlanan ve yaklaşık 2 buçuk yıl boyunca Türk Subaylarının bir umudu ve çığlığı olan Vaveyla, bugün kayıpsız olarak TBMM Kütüphanesi’nde korunuyor ve açık erişim imkanı ile ilgililerinin istifadesine sunuluyor. 1922 yılında ülkemize getirilen ve TBMM’de yapılan konuşma sonrası resmi olarak Türk Arşivlerine giren Vaveyla, aradan 100 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması için kitaplaştırıldı ve belgesel film haline getirildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Halkları Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Yerli Düşünce Derneği tarafından hayata geçirilen proje ile Vaveyla’nın hikayesi 45 dk’lık bir belgesel film oldu.
Alanında uzman önemli akademisyenlerin de yer aldığı belgesel filmde, Savaş Edebiyatı ve Vaveyla hakkında uluslar arası araştırmalar yapan Richmond Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Yücel Yanıkdağ, ailesinin bir kısmını Kafkas Cephesi’nde kaybeden ve Vaveyla ile ilgili uzun yıllardır araştırmalar yürüten Prof. Dr. Bingür Sönmez ve 63.hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı BaşDanışmanı Yalçın Topçu gibi isimler bulunuyor.
Türk Dünyası ve Türk Savaş Edebiyatı açısından en önemli yayın olarak ifade edilen, içerisinde haberler, makaleler, tiyatrolar, haritalar ve uluslar arası gazetelerden alıntılar gibi bir çok içeriğin de yer aldığı Vaveyla’nın hikayesi önümüzdeki günlerde Türkiye’de ve yurtdışında izleyici ile buluşacak.