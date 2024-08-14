Türk tarihinin en önemli hikayelerinden Vaveyla belgesel oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Halkları Genel Müdürlüğü’nün desteği ile Yerli Düşünce Derneği tarafından hayata geçirilen proje ile Vaveyla’nın hikayesi 45 dk’lık bir belgesel film oldu.

Alanında uzman önemli akademisyenlerin de yer aldığı belgesel filmde, Savaş Edebiyatı ve Vaveyla hakkında uluslar arası araştırmalar yapan Richmond Üniversitesi Öğretim görevlisi Prof. Dr. Yücel Yanıkdağ, ailesinin bir kısmını Kafkas Cephesi’nde kaybeden ve Vaveyla ile ilgili uzun yıllardır araştırmalar yürüten Prof. Dr. Bingür Sönmez ve 63.hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı BaşDanışmanı Yalçın Topçu gibi isimler bulunuyor.