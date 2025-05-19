Türk Yıldızları gökyüzüne ay-yıldız imzasını attı
Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında gösteri yapan Türk Yıldızları, Samsun semalarında ay-yıldız çizdi.
Kaynak: İHA
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında uçaklar hava gösterileri yaptı. Hava gösterilerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
1 / 24
Gösteriler, SOLOTÜRK'ün yaptığı akrobatik manevralarla başladı. Yüksek hızda yapılan keskin dönüşler ve alçak uçuşlar izleyenlerin nefesini kesti.
2 / 24
Ardından sahneye çıkan Türk Yıldızları, gösterilerine gökyüzüne ay-yıldız çizerek başladı.
3 / 24
Gösteriyi izleyenler bu sırada duygusal anlar yaşarken, alkışlarla pilotlara destek verdi.
4 / 24