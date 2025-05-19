Türk Yıldızları gökyüzüne ay-yıldız imzasını attı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında uçaklar hava gösterileri yaptı. Hava gösterilerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.