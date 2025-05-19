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Türk Yıldızları gökyüzüne ay-yıldız imzasını attı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında gösteri yapan Türk Yıldızları, Samsun semalarında ay-yıldız çizdi.

Kaynak: İHA
Türk Yıldızları gökyüzüne ay-yıldız imzasını attı - Resim: 1

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında uçaklar hava gösterileri yaptı. Hava gösterilerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 

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Türk Yıldızları gökyüzüne ay-yıldız imzasını attı - Resim: 2

Gösteriler, SOLOTÜRK'ün yaptığı akrobatik manevralarla başladı. Yüksek hızda yapılan keskin dönüşler ve alçak uçuşlar izleyenlerin nefesini kesti. 

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Türk Yıldızları gökyüzüne ay-yıldız imzasını attı - Resim: 3

Ardından sahneye çıkan Türk Yıldızları, gösterilerine gökyüzüne ay-yıldız çizerek başladı. 

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Türk Yıldızları gökyüzüne ay-yıldız imzasını attı - Resim: 4

Gösteriyi izleyenler bu sırada duygusal anlar yaşarken, alkışlarla pilotlara destek verdi. 

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