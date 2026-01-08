Türk'e imkansız de otur izle: İki bacağı da olmayan balık adamdan kayak şov
Rize'de yaşayan ve trafik kazasında 2 bacağını kaybeden su altı dalış sporunda elde ettiği başarılarla "balık adam" ünvanını alan 34 yaşındaki Mustafa Beyaz şimdi de özel tasarladığı snowboard tahtasıyla Karadeniz'in karla kaplı zirvelerinde kayak yapıyor.
Rize'de 2003 yılında bisiklet sürerken otobüsün çarpması sonucu 2 bacağını diz üstünden kaybeden Mustafa Beyaz, hayata sporla sarılıyor.
Küçük yaşta merak sardığı yüzmeden vazgeçmeyen, su altı dalış sporunda uluslararası organizasyonlara katılan, elde ettiği başarılarla 'balık adam' ünvanını alan Beyaz, dalış ve zıpkınla balık avının yanı sıra kendine özel dizayn ettiği snowboard tahtası ile Karadeniz'in karlı zirvelerinde kayak yapıyor.
Kentte memur olarak çalışan Beyaz, snowboard tahtasının üzerinde ustaca süzülerek, karın keyfini çıkarıyor.
Engeline rağmen zorlukları spor tutkusuyla aşan Beyaz, hayatta cesur olmak gerektiğini söyleyerek, "12 yaşındaydım. Bir otobüsün altında kalarak 2 ayağımı kaybettim. Tabii ayağımı kaybettikten sonra hayata dair bocaladığım dönemler oldu, çünkü çocuktum. Ama 'bu engelleri nasıl aşabilirim, kendime nasıl bir alan yaratabilirim' düşüncesi ve motivasyonu ile hayatıma devam ettim. Hayata dair yaşadığımız bütün olumsuzlukları öncelikle kabullenmemiz gerekiyor. Snowboard yapalı tam olarak 7 yıl oldu. Hayatı yaşamak için biraz cesur olmak gerekiyor. Özellikle ekstrem sporlar ve kayak, bana inanılmaz bir özgürlük katıyor. O dağdan aşağıya süzülür gibi kayış zaten anlatılmaz, yaşanır" dedi.