Türk'e imkansız de otur izle: İki bacağı da olmayan balık adamdan kayak şov

Engeline rağmen zorlukları spor tutkusuyla aşan Beyaz, hayatta cesur olmak gerektiğini söyleyerek, "12 yaşındaydım. Bir otobüsün altında kalarak 2 ayağımı kaybettim. Tabii ayağımı kaybettikten sonra hayata dair bocaladığım dönemler oldu, çünkü çocuktum. Ama 'bu engelleri nasıl aşabilirim, kendime nasıl bir alan yaratabilirim' düşüncesi ve motivasyonu ile hayatıma devam ettim. Hayata dair yaşadığımız bütün olumsuzlukları öncelikle kabullenmemiz gerekiyor. Snowboard yapalı tam olarak 7 yıl oldu. Hayatı yaşamak için biraz cesur olmak gerekiyor. Özellikle ekstrem sporlar ve kayak, bana inanılmaz bir özgürlük katıyor. O dağdan aşağıya süzülür gibi kayış zaten anlatılmaz, yaşanır" dedi.