Türkiye 2025'in en yeşil rotaları arasına girmeyi başardı

Yalnızca gezi tutkunlarının değil, global turizm profesyonellerinin de yakından takip ettiği saygın bir yayın haline gelen Wanderlust, çevreci destinasyonlar konusunda uluslararası düzeyde referans kabul ediliyor. Yayın, Avrupa'dan Amerika'ya, Okyanusya'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada etkili bir okuyucu kitlesine sahip. Türkiye’nin Travel Green List’e dahil edilmesi ise çevre dostu turizm vizyonunun dünya çapında karşılık bulduğunu bir kez daha kanıtladı.