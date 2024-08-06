Türkiye 75'incisinin Kim Milyoner Olmak İster'de yanıtlayamadığı soru
ATV ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan YKS Türkiye 75'incisi genç kadın "hangisi iki kelimesinin sözlük tanımıdır" sorusuna joker kullanmadan yanıt veremedi.
ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" programının dün akşamki bölümüne YKS'de Türkiye 75'incisi olan kadın yarışmacının joker kullanmadan yanıtlayamadığı soru damgasını vurdu.
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Türkiye genelinde YKS eşit ağırlıkta 75. olan Ayşe Naz Babalık'a, "Hangisi 'iki' kelimesinin sözlük tanımıdır?" sorusu yöneltildi.
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Yarışmacı, joker hakkını kullanarak seyircilere danıştı. Seyircilerden "Birden bir artık" yanıtını aldıktan sonra sonraki soruya geçti. Ancak, sesli soruda elenerek yarışmadan 5 bin lira ödülle ayrıldı.
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