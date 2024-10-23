Türkiye bunu da gördü: Kendi kendine dava açıp, mahkemelik oldu

Antalya'da yaşayan 59 yaşındaki E.A.'ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan E.A., itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı. E.A., iddiasına göre kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yaptı, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. E.A., ikinci askerliğini ise E. adıyla yaptı. E.A., bu yaşına kadar Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak kendini tabir ettiği E.A. ismiyle yaşamını sürdürdü.