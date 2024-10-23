Türkiye bunu da gördü: Kendi kendine dava açıp, mahkemelik oldu
Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyeti yanlış yazılan bir vatandaş emekli olmak için kendi kendine dava açtı. "5 ismin içinde kayboldum" diyen talihsiz vatandaş, "kendimi bulup, tespit edip, isimlerimi birleştireceğim'' dedi.
Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri sebebiyle yaşamı boyunca okulda, askerlikte ve iş hayatında 5 farklı isimle anılmaya başlayan E.A., emekli olabilmek için ‘isim tespit davası' açtı. Kayıtlarına bir türlü ulaşılamadığını ve mahkemenin davaya ret verdiğini belirten E.A., “5 ismin içinde kayboldum gittim. Kendimi bulmak için kendime tespit davası açtım. Mağdurum, sesimin duyulmasını istiyorum” dedi.
Antalya'da yaşayan 59 yaşındaki E.A.'ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan E.A., itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı. E.A., iddiasına göre kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yaptı, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. E.A., ikinci askerliğini ise E. adıyla yaptı. E.A., bu yaşına kadar Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak kendini tabir ettiği E.A. ismiyle yaşamını sürdürdü.
E.A.'ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti. Son olarak emeklilik hayali kuran E.A. ve avukatı, Antalya 9. İş Mahkemesi'ne isim tespit ve sigorta girişleri için tespit davası açtı. Zonguldak SGK'ye yazılan müzekkereye verilen cevapta, E.A.'ın yanında çalıştım dediği annesi Ş.A.'ın belirtilen tarihlerde vergi yükümlülüğüne ait bir kaydına rastlanılmadığı belirtilerek bilirkişinin sunmuş olduğu rapor doğrultusunda mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.
"Kendimizi bulmak için kendimize tespit davası açtık" diyen E.A. dava çıkışında gazetecilere açıklamada bulundu. Bu tespitin yapılmasının çok önemli olduğunu, bununla birlikte sigorta kayıtlarından tespit dilebileceğini ve emekli olabileceğini kaydeden E.A., “1984 yılında annem Ş.A.'ın yanında E. ismiyle sigortalı olarak çalışıyordum. Annemin kaydı da yok ortada. O da bulunamıyor. Askere 1986 yılında E.A. olarak gittim, askerden geldim ikinci kez askere bu sefer 1990 yılında Ersün E.A. olarak tekrar alındım. Yaptığımı söylememe rağmen kayıtlar görünmediği için tekrar yapmak zorunda kaldım. Ben suçluysam idam edilmeye razıyım. Çaycuma Askerlik Şubesi ya da vergi dairesindeki evraklara bakılsa her şey çözülecek. 59 yaşındayım, emekli de olamıyorum” dedi.