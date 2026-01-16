Türkiye buz kesecek: Çok sayıda ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Bakanlıktan kuvvetli kar yağışı uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Yozgat ve Sivas’ta, yarın sabah saatlerinden itibaren Aksaray, Nevşehir ve Kayseri‘de kuvvetli kar yağışı bekleniyor.