Türkiye buz kesecek: Çok sayıda ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Türkiye akşam saatlerinden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Meteoroloji, yoğun kar yağışı beklenen 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; ülke genelinde 17 Ocak Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
13 il için sarı kodlu kar uyarısı
MGM'nin internet sitesinden alınan verilere göre, 13 ilde beklenen kar yağışı nedeniyle sarı alarm verildi.
İşte sarı kod uyarısı yapılan iller:
Aksaray, Artvin, Bartın, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Rize, Sinop, Sivas, Trabzon, Yozgat.
Bakanlıktan kuvvetli kar yağışı uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren Yozgat ve Sivas’ta, yarın sabah saatlerinden itibaren Aksaray, Nevşehir ve Kayseri‘de kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’de görülen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının etkisini arttırarak Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinin iç ve yüksekleri ile Gümüşhane çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.