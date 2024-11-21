Türkiye buz kesecek: Hava sıcaklıklar 15 derece birden düşecek

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.