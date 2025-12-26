Türkiye kara gömülecek! Çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu kar uyarısı
Bugün itibariyle Türkiye genelinde hava sıcaklıkları 4 ila 10 derece azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı beklenen çok sayıda kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İçişleri Bakanlığı da yaşanbilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları 27 Aralık Cumartesi günü itibariyle kuzey, iç ve doğu bölgeler başta olmak üzere ülke genelinde 4 ila 10 derecede azalacak.
22 İLDE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
İçişleri Bakanlığı, bugün ve yarın 22 ilde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı illerde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşacağı belirtildi.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Aralık 2025 Cuma günü gece saatlerinden itibaren Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop'un batısı ile Zonguldak ve Bartın illerinin 300 metre rakım üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.
27 Aralık Cumartesi günü, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve gece Van'da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor.