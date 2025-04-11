Türkiye nisan ayında kışı yaşıyor: İstanbul'da da kar yağışı başladı
Nisan ayının ortasında kış geri döndü. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde kar yağışı etkili oldu.
Kaynak: DHA
İSTANBUL
Meteoroloji yetkilerinin İstanbul dahil bazı illerde havanın hissedilir derecede soğuyacağını ve kar yağışının beklendiğini belirtmesinin ardından mega kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı özellikle Çatalca ve Büyükçekmece'de etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte ortaya güzel görüntüler çıktı.
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ANKARA
Başkentte nisan ayında kar yağışı etkili oldu
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Sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte kent kısa sürede beyaza büründü.
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Park, bahçeler ve yeşil alanlar tamamen kar örtüsüyle kaplandı.
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