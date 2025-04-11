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  4. Türkiye nisan ayında kışı yaşıyor: İstanbul'da da kar yağışı başladı

Türkiye nisan ayında kışı yaşıyor: İstanbul'da da kar yağışı başladı

Nisan ayının ortasında kış geri döndü. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde kar yağışı etkili oldu.

Kaynak: DHA
Türkiye nisan ayında kışı yaşıyor: İstanbul'da da kar yağışı başladı - Resim: 1

İSTANBUL

Meteoroloji yetkilerinin İstanbul dahil bazı illerde havanın hissedilir derecede soğuyacağını ve kar yağışının beklendiğini belirtmesinin ardından mega kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışı özellikle Çatalca ve Büyükçekmece'de etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte ortaya güzel görüntüler çıktı.

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Türkiye nisan ayında kışı yaşıyor: İstanbul'da da kar yağışı başladı - Resim: 2

ANKARA

Başkentte nisan ayında kar yağışı etkili oldu

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Türkiye nisan ayında kışı yaşıyor: İstanbul'da da kar yağışı başladı - Resim: 3

Sabaha karşı başlayan kar yağışı ile birlikte kent kısa sürede beyaza büründü. 

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Türkiye nisan ayında kışı yaşıyor: İstanbul'da da kar yağışı başladı - Resim: 4

Park, bahçeler ve yeşil alanlar tamamen kar örtüsüyle kaplandı. 

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